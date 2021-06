Ripescaggi e Nomine dei vari settori: Gravina vuole le riconferme

Alla sostanza del consiglio federale odierno, verranno nominati i presidenti del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico: Gravina proporrà le conferme di Demetrio Albertini e Vito Tisci. Giorno di nomine anche per i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e di approvazione di norme sul tesseramento (extracomunitari e dilettanti), oltre alle importanti decisioni sui criteri di ammissione alla Serie C (si parlerà della Juventus Under 23) e alle procedure di riammissione/ripescaggio in Serie A e B, utili soprattutto nel caso in cui la Salernitana non potesse iscriversi per i motivi già citati. Cambierà anche il format di alcuni campionati femminili. A fine riunione, seguirà una conferenza stampa (ore 16.30) con lo stesso Gravina e Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, per presentare la campagna anti contraffazione realizzata dal MISE.

Fonte: Giorgio Marota (Cds)