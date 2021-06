Radosevic, ex Napoli: “Basic? E’ un calciatore completo”

Josip Radosevic, ex centrocampista del Napoli, attualmete calciatore del Brondby, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Io e Basic abbiamo giocato insieme nell’Hajduk Spalato. Credo sia un ottimo giocatore per il Napoli. Se mi ha hiamato per informazioni sulla città? Non mi ha ancora chiamato. Lui è adatto per il Napoli perchè può giocare nei due di centrocampo. In Ligue 1 è cresciuto tanto, ora è un calciatore completo in entrambe le fasi. Nonè un giocatore che non sopporta le pressioni, anzi a Napoli può esaltarsi”.