PLAY-OFF SERIE C – Avellino-Padova 0-1, in finale la squadra di Mandorlini

Questo pomeriggio allo stadio “Partenio” si è giocata la gara di ritorno tra l’Avellino e il Padova, all’andata era terminata per 1-1. La partita viene decisa verso la metà del primo con Simone Della Latta che su un rimpallo da calcio d’angolo batte il portiere dei campani Forte. Nella ripresa gli irpini sfiorano il pareggio con Errico, tiro che esce fuori di un soffio e nel recupero il colpo di testa di Maniero finisce fuori misura. I veneti vanno in finale e affronteranno la vincente di Alessandria-Albinoleffe, con i piemontesi in vantaggio dopo il successo esterno per 1-2.

AVELLINO-PADOVA 0-1

Reti: 28′ pt Della Latta

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza (1′ st Errico), Dossena, Illanes (33′ st Miceli); Rizzo, Adamo (39′ st Bernardotto), Aloi, D’Angelo (33′ st De Francesco), Tito; Maniero, Fella (21′ st Santaniello). A disposizione: Pane, Leoni, M.Silvestri, Rocchi, L.Silvestri, Baraye. All. Braglia

PADOVA (4-3-2-1): Dini; Germano (17′ st Pelagatti), Rossettini, Kresic, Curcio; Saber (43′ st Andelkovic), Hallfredsson, Della Latta; Chiricò (29′ st Jelenic), Ronaldo; (29′ st Vasic) Paponi (17′ st Nicastro). A disposizione: Vannucchi, M.Mandorlini, Biancon, Firenze, Biasci, Bifulco, Ejesi. All. A.Mandorlini

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: Rizzo, Illanes, Ronaldo, Dossena, Saber, Maniero, Aloi, Chiricò, Rossettini, Vasic

Minuti di recupero: pt 3′, st 5′

Fonte: padovagol.it