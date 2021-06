Per Fabian passo indietro di una delle quattro grandi d’Europa

L’Europeo non è ancora cominciato, dove sarà una vetrina importante per tutti, ma già si parla di diverse pretendenti per Fabian Ruiz. Il Napoli di De Laurentiis, sa perfettamente che queste potrebbe essere l’estate per il possibile addio. Una delle pretendenti, il Real Madrid, secondo il CdS, si sarebbe tirata indietro, visto che punterà sul reparto degli attaccanti. Sono rimaste il Psg di Leonardo, poi l’Atletico Madrid, che ha anche De Paul come obiettivo e infine il Barcellona. C’è tempo per capire chi potrà fare lo scatto decisivo, partendo dal fatto che AdL chiede sui 65 milioni e non vuole contropartite tecniche.

La Redazione