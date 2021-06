Napoli-Basic, c’è distanza ma ottimismo in casa azzurra

Il Napoli ha ormai deciso il nome del centrocampista per la prossima stagione, si tratta di Toma Basic del Bordeaux. Da tempo si sa che il giocatore croato ha dato il suo assenso all’esperienza in maglia azzurra, ora c’è da trovare l’intesa con il club francese. La distanza è di due milioni, la società azzurra offre 8 milioni, mentre il Bordeaux ne chiede 10. C’è ottimismo in casa Napoli, visto il sì del giocatore e l’apertura del suo agente di voler giocare in Italia. Bisognerà ancora attendere, c’è tempo ma al tempo stesso fiducia verso la chiusura positiva dell’affare.

La Redazione