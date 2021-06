MERCATO – Napoli-Ricci, ecco quanto chiede l’Empoli

Il centrocampo sarà uno dei reparti che il Napoli vorrà completare per la prossima stagione e accontentare il nuovo tecnico Luciano Spalletti. Uno dei nomi sul taccuino del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è Samuele Ricci. Il classe 2001 dell’Empoli non ha giocato molto nella scorsa stagione, ma è uno dei prospetti migliori del club toscano. Il presidente Fabrizio Corsi lo valuta intorno ai 15 milioni, una cifra elevata, ma certamente non dispiace alla società partenopea, anche se ovviamente non c’è solo lui nella lista. Un altro è De Ketelaere del Brugge, seguito tutto l’anno dallo scouting di Giuntoli.

La Redazione