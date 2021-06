Manca il video del rosso a Vecino: le Iene chiedono alla Procura di recuperarlo

Dopo la denuncia per diffamazione da parte di Orsato, Valeri e Rizzoli al programma tv delle Iene, lo storico programma di Italia Uno chiede agli inquirenti di cercare il video della Var Cam dell’episodio del rosso di Vecino che non compare tra le clip archiviate, nonostante sia uno dei nove episodi da conservare da protocollo Var. E’ evidente che quell’Inter-Juventus del 28 aprile del 2018 sembra divenuta una partita infinita. Pensare che con l’elezione di Trentalange come presidente dell’Aia, doveva esserci il nuovo corso della comunicazione arbitrale…

La mancanza del video della Var Cam ha portato alla luce anche come le modalità di registrazione avvengono in Sala Var da parte di Hawk-Eye: esiste una camera main che riprende le immagini di gioco senza mai staccare. Poi esiste la camera monitor man che è la riproduzione dello schermo dell’operatore tecnico; la camera program che è la riproduzione del filmato che viene trasmesso dalla televisione; la camera Var output che sarebbe la riproduzione sulle schermo visualizzato dal Var e infine la Var cam che è per l’appunto la telecamere che inquadra la Sala Var e le cui immagine in occasione dello scontro Pjanic-Rafihna sono state consegnate prima all’ex procuratore federale Pecoraro e poi agli organi inquirenti senza audio. E successivamente, le Iene hanno provato a leggere il labiale dei protagonisti. Resta da capire, se il prossimo anno possano cambiare le modalità di archiviazione degli episodi.

Il Mattino