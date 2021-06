Koulibaly non vuole andar via: Napoli è una scelta di vita

Koulibaly è uno dei due pezzi da novanta, insieme a Fabian Ruiz in odore di cessione. Loro, infatti, potrebbero rimpinguare le casse del club azzurro. Ma dall’entourage del senegalese arrivano segnali piuttosto chiari sulle scelte del difensore per la prossima stagione. Non avrebbe infatti intenzione di partire, per una scelta di vita che lo lega alla città e al suo ambiente. Dalla sua eventuale cessione, il Napoli conterebbe di incassare intorno ai 50 milioni di euro e abbassare il monte ingaggi. Ma il difensore che avrebbe già confermato l’asilo del suo bambino e la casa in cui vive, sembra voler proseguire la sua avventura in azzurro. Sul bilancio del club, il giocatore pesa per 5 milioni netti di ingaggio a stagione e il suo contratto scade nel 2023. Da ricordare che soltanto tre anni fa De Laurentiis rifiutò un’offerta da quasi 100 milioni del Manchester United per lui. Lo scrive Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale.