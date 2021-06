Inaugurazione stadio Diego Armando Maradona, pronta la macchina organizzativa

Quest’estate il Napoli farà ben due ritiri, il primo a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 Luglio, il secondo a Rivisondoli dal 5 al 15 Agosto, manca solo l’ufficialità. Nel frattempo si pensa anche all’inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona con i tifosi. Contatti tra il Comune e il calcio Napoli nella giornata di ieri, secondo il Corriere del Mezzogiorno, tra l’Head of Operations Alessandro Formisano e l’Assessore allo Sport Ciro Borriello. Il tutto potrebbe avvenire qualche giorno dalla partenza per il ritiro in Trentino. Sugli spalti la presenza dei tifosi per il 25% della capienza dello stadio e con i criteri del green pass: doppia vaccinazione effettuata, guarito dal Covid o tampone negativo. La macchina organizzativa è pronta e potrebbe partecipare all’evento Diego Maradona Junior e alcune bandiere del Napoli del passato, tra queste anche Beppe Bruscolotti.

La Redazione