Il Mattino – Mertens è attratto dal campionato Usa: ne ha parlato con Higuain

Vendere questa estate significa farlo sapendo che l’austerity è totale. In ogni caso, anche per Koulibaly timidi affondi del Psg e (ancora) del Manchester City con il suo agente mentre per Lozano una offerta c’è ma non è del Real Madrid di Ancelotti: lo ha chiesto il Siviglia. Nella lista alla Fiorentina di Gattuso ci sono due azzurri che Pradè proverà a trattare: uno è Demme, il pallino di Ringhio e l’altro è Ospina che pare destinato a lasciare la squadra azzurra anche per dare più spazio al confermato Meret (per Ospina c’è anche un interessamento dell’Atalanta). Mertens è attratto dal campionato Usa: ne ha parlato con Higuain. Ed è una incognita da tenere in conto anche per il suo ingaggio. Il club azzurro ha come obiettivo una sforbiciata al monte-stipendi che ora è di 97 milioni di euro (tenendo conto degli addii di Bakayoko, Hysaj e Maksimovic). Nessuna offerta ancora per Ghoulam.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)