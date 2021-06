Il Chucky è destinato a recitare da protagonista nel 4-2-3-1 di Spalletti

La Nazionale olimpica messicana pensa a portarlo a Tokyo come fuoriquota, ma è lecito dire che il Napoli si accontenterebbe di averlo in forma Champions. Hirving Lozano continua a strappare consensi e soprattutto titoli: la stagione della rinascita personale, nonostante il fallimento della missione internazionale della squadra, lo ha rilanciato in orbita, tanto che negli ultimi giorni i media gli hanno dedicato ampio spazio: in Spagna, dopo il ritorno al Real del suo ex allenatore azzurro e soprattutto estimatore Ancelotti; in Messico, per la questione di Tokyo 2021; e di conseguenza in Italia. Anzi a Napoli: l’allarme-Carletto non fa paura, nel senso che il Madrid si concentrerà esclusivamente su Mbappé, ma la possibilità di partecipare all’Olimpiade giapponese, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, sarebbe un bel problema per Spalletti. Già, perché il Chucky è destinato a recitare da protagonista nel 4-2-3-1 del signor Luciano, e considerando le ferie supplementari di tanti reduci dall’Europeo sarà proprio agosto il clou della preparazione del nuovo Napoli. F. Mandarini (CdS)