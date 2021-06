Ibrahimovic comanda la lista degli assenti illustri agli Europei

In principio fu Zlatan Ibrahimovic, poi la lista dei grandi assenti per l’Europeo non ha fatto altro che allungarsi. Senza contare la questione Covid. Oltre allo svedese, non ci saranno Piatek (frattura alla caviglia) e Milik. Roberto Mancini dovrà fare a meno di Stefano Sensi. Tra chi stava già assaporando il debutto, ma ha dovuto fare i conti con la cruda realtà vanno annoverati anche il difensore inglese Alexander-Arnold (infortunio in amichevole, al suo posto Ben White) e il centrocampista olandese Van de Beek. Tra i portieri il forfait di rilievo è quello del tedesco Ter Stegen, che ha preferito essere operato per alcuni problemi pregressi al ginocchio destro. In questi campionati, oltre alla Finlandia, l’altra debuttante assoluta nel torneo sarà la Macedonia del Nord, ma il sogno per l’attaccante dell’Udinese, Nestorovski, è finito ancor prima di cominciare: rottura del crociato in Serie A, anche lui è andato sotto i ferri. Tra i grandi assenti anche un allenatore, il gallese Ryan Giggs, sospeso dalla sua Federazione in seguito all’arresto e alle accuse di violenza domestica dall’ex fidanzata e da un’altra donna.