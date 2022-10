Giuntoli, operazione difesa: nel mirino l’argentino del Feyenoord Senesi. La sua valutazione al vaglio di DeLa

Due pedine in meno in difesa, Hysaj e Maksimovic, tutti e due in scadenza di contratto: il 30 giugno finirà l’avventura in maglia azzurra. Due movimenti in entrata, quindi, saranno certi, poi ci saranno da seguire le evoluzioni di mercato che potrebbero eventualmente riguardare Koulibaly e andrà poi valutata la condizione di Ghoulam che in ritiro riprenderà la preparazione sul campo con i compagni dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio subita nel match di campionato contro il Bologna del 7 marzo al Maradona.

Diversi i difensori monitorati sul mercato in attesa poi che possa essere sferrato il colpo. Seguito tra i centrali Senesi, l’argentino del Feyenoord, valutazione intorno ai venti milioni. Si sono già mossi per lui club della Liga, Getafe e Siviglia hanno già fatto le loro mosse. Sinistro, bravo tecnicamente in fase d’impostazione dal basso, Senesi oltre che nelle chiusure in fase difensiva è abile soprattutto nell’avviare l’azione: 23 anni, un profilo giovane, di quelli che rientrerebbe in pieno nella filosofia del Napoli.

Fonte: Mattino.it