G. Cucini, sindaco di Certaldo: “Non sono juventivo, posso rassicurare!”

A Radio Marte è intervenuto Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo: “Napoletani a Certaldo? Siamo pronti anche a ospitarli, il nostro comune ha una tradizione molto importante, qui è nato anche Boccaccio e ci sono grandi punti di forza culturali e storici. Stiamo riprogrammando importanti eventi, come un festival di teatro in strada. Possiamo fare un gemellaggio sportivo e anche culturale, ci possiamo attrezzare.

Tifosi delle squadre per cui allena Spalletti? Possiamo dire che Spalletti è enormemente apprezzato dalla comunità, quindi le squadre in cui va vengono viste con un occhio di riguardo. Siamo nel cuore della Toscana, da qui si raggiungono peraltro tutte le mete principali in poco tempo. Vincere lo Scudetto con il Napoli? Sarebbe un bellissimo segnale per l’Italia, il fatto che una squadra del Sud possa vincerlo. Come ho detto prima, le squadre in cui lavora Luciano sono enormemente seguite. Peraltro che io sappia qui ci sono tanti tifosi napoletani.

Io juventino? No assolutamente, posso rassicurare!”.

Fonte: Radio Marte