G. Cucini, sindaco di Certaldo: “Ama stare tra la gente. Non l’ho incontrato ancora”

A Radio Marte è intervenuto Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo: “Conosco personalmente Spalletti, vive molto su questo territorio ed è molto legato alla sua terra. Non ci siamo incontrati onestamente di recente, abbiamo scambiato qualche messaggio. Avremo modi di vederci quando sarà possibile. Di persona non abbiamo avuto modo di vederci, sono giorni particolarmente impegnati. Lui è davvero molto legato al territorio e lo vive molto quando è presente e se gli impegni lavorativi lo consentono.

Dal punto di vista umano non lo definirei un antipatico, ama stare tra la gente, lo abbiamo ospitato in varie situazioni e per vari eventi. Ha sempre dimostrato vicinanza e attaccamento alla comunità. Napoli credo sia una città che vada bene anche per questo, persona di una bella umanità e di uno spirito positivo.”