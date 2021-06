Esordio amaro, dopo l’inevitabile crollo delle quotazioni, per il Cuchy valore di nuovo alle stelle

Il grande acquisto della stagione precedente che ora, dopo aver smaltito alla grande le scorie di un ambientamento a dir poco problematico, non vuole fare altro che confermare e magari migliorare tutte le cose buone e anzi ottime ammirate nell’ultimo anno. Quello del rilancio, dicevamo: le difficoltà dei primi dodici mesi vissuti per metà con Ancelotti e per metà con Gattuso, con il quale ebbe anche un grande scontro alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Juve, sono appena un ricordo sbiadito; e anzi, in copertina restano soltanto i 15 gol realizzati nella seconda e ottima annata tra il campionato (11), l’Europa League (1) e la Coppa Italia (3). Con 5 assist, tanto per gradire. Valore di nuovo alle stelle: dopo l’inevitabile crollo delle quotazioni seguito al tilt dell’esordio, oggi il Chucky ha riacquistato una valutazione vicina ai 50 milioni di euro (Oggi risalito a 45 secondo Transfermarkt). Più o meno il prezzo del biglietto versato dal Napoli – commissioni comprese – per acquistarlo dal Psv nell’estate 2019. F. Mandarini (CdS)