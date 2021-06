Difesa azzurra: sondaggi per Faraoni e D’Ambrosio

Contatti continui tra Giuntoli e Spalletti per costruire il nuovo Napoli, anche se De Laurentiis, prima degli acquisti, vorrebbe capire quali titolari potrebbero partire per poi procedere al ricambio. In porta potrebbe tornare Luigi Sepe, ora al Parma. In difesa servirà un terzino, probabilmente due. Sondaggi per Faraoni che ha segnato il gol-beffa che ha estromesso i campani dalla Champions, e l’interista D’Ambrosio, fresco di rinnovo annuale con l’Inter. Per il centrocampo c’è Basic ma il pallino resta De Paul dell’Udinese, senza dimenticare Samuele Ricci dell’Empoli. Poi attenzione ai profili stranieri: da De Ketelaere a Emerson Palmieri passando per Mavanda, Senesi, Schuurs e Botman.

da TMW