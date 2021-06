Coppa Italia:  il nuovo  regolamento prevede un format allargato a più squadre

La Lega ha ufficializzato il regolamento della Coppa Italia con il nuovo format a 44 squadre. Le prime 8 della Serie A entreranno in gioco negli ottavi di finale; le altre 12 di A più Benevento, Parma, Crotone e Cittadella (da 9 a 24 nel tabellone) entreranno in gioco nei trentaduesimi di finale insieme alle squadre dalla posizione 25 a 36 del ranking. Le ultime 8 (4 sono le neopromosse in B) disputeranno un turno preliminare. Fino ai quarti di finale turni in gara unica; semifinali con andata e ritorno. Var dai trentaduesimi; Goal Line Technology dagli ottavi.

Fonte: CdS