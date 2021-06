COPPA ITALIA – Agli ottavi possibile sfida Napoli contro l’ex Gattuso

Con il nuovo formato della Coppa Italia, dove ci si baserà sul ranking e non sul sorteggio, si possono già conoscere da oggi i possibili accoppiamenti. Il Napoli, entrerà in gioco dagli ottavi di finale, giocherà in casa contro la vincente tra Fiorentina-Ascoli e Benevento-Chievo Verona. Per gli azzurri quindi già la sfida all’ex Gattuso. Dovesse superare il turno, ai quarti la gara contro l’Atalanta, mentre dovesse arrivare in semifinale, uno tra Juventus e Sassuolo.

1 – Juventus (vincitrice Coppa Italia)

2 – Inter (vincitrice Serie A)

3 – Milan

4 – Atalanta

5 – Napoli

6 – Lazio

7 – Roma

8 – Sassuolo

————————-

9 – Sampdoria

10 – Verona

11 – Genoa

12 – Bologna

13 – Fiorentina

14 – Udinese

15 – Spezia

Cagliari

Torino

Empoli

Salernitana

Venezia

Benevento

Crotone

Parma

Cittadella (finalista play off)

Monza

Lecce

Brescia

Chievo

Spal

Frosinone

Reggina

Vicenza

Cremonese

Pisa

Pordenone

Ascoli

Ternana

Perugia

Como

Vincitrice play off Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

La Redazione