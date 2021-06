Compagno di Osimhen in Francia, 27 anni, esperienza giusta Mandala sembra quello che serve in difesa

Tra i terzini monitorati c’è Mandala, difensore del Lille e della nazionale del Mozambico, 27 anni e il contratto in scadenza nel 2022. Terzino sinistro, le ultime due stagione le ha giocate in Ligue One con il Lille: compagno di Osimhen nella stagione 2019-2020. Affidabile sia nel lavoro di copertura che in quello di spinta sulla fascia, potrebbe integrarsi al meglio nel 4-2-3-1 di Spalletti. Fonte: Mattino.it