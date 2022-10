Calcio giovanile – Settima edizione del “Torneo delle Sirene” a Sorrento dal 24 al 27 giugno. Tutti i dettagli

TORNEO DELLE SIRENE – DAL 24 AL 27 GIUGNO LA SETTIMA EDIZIONE:

CHI SUCCEDERÀ AL REAL MADRID?

Il Torneo delle Sirene giunge quest’anno (dal 24 al 27 giugno) alla sua settima edizione – dopo aver saltato per ovvie ragioni l’appuntamento nel 2020. Vi parteciperanno ben sedici squadre giovanili provenienti da tutta Italia per un “format” capace nel 2019 di convogliare tra Sorrento (stadio centrale della manifestazione) e Sant’Agnello migliaia di appassionati di calcio, operatori del settore e – perché no – semplici turisti di passaggio in Costiera. La partecipazione è riservata alla categoria Giovanissimi 2006 e 2007, in pratica l’ultima della attività di base prima di entrare a far parte del circuito delle squadre nazionali. L’evento, patrocinato dal Comune di Sorrento, ha infatti come obiettivo quello di mettere a confronto prestigiose realtà professionistiche quali – ad esempio – Lazio, Salernitana, Benevento e Monza con affermate e selezionate Scuole Calcio per “cristallizzare” le differenze che ancora sussistono e, magari, per mettere in luce qualche talento italiano agli occhi di formazioni blasonate. Prestigiosissimo l’albo d’oro del torneo, con la firma nel 2019 del Real Madrid allenato da Xabi Alonso ed il cui scettro sarà dunque raccolto da una delle sedici squadre iscritte.

ALBO D’ORO

Salernitana, Lazio, Monza e Benevento rappresentano solo alcune delle squadre che hanno confermato la loro presenza alla settima edizione del Torneo delle Sirene, il cui albo d’oro recita così:

Genoa 2013

Juventus 2014

Nick Bari 2015

Milan 2016

Milan 2017

Atletico Madrid 2018

Real Madrid 2019

PARTECIPANTI E FORMAT

Questo l’elenco completo delle formazioni che si sfideranno al campo Italia di Sorrento e allo stadio dei Pini di Sant’Agnello per conquistare l’ambiente trofeo: Lazio, Benevento, Salernitana, Monza, S. Agnello, Academy Sorrento 2006, Crispiano, Quartieri Orientali, San Giorgio, Accademia Roma, Virtus Francavilla, Junior Napoli, Vincenzo Riccio, Sport Village, Academy Sorrento 2007, Real Casarea.

Le formazioni partecipanti saranno divise in quattro gironi da quattro squadre, le prime due di ogni girone saranno qualificate ai quarti di finale per poi procedere con le sfide ad eliminazione diretta fino alla finale del 27 giugno.

IL CONVEGNO La fortuna di avere da sempre grandi personaggi che sono venuti a Sorrento per assistere al Torneo o per prendervi parte ha fatto sì che già da due anni a questa parte andasse in scena – il venerdì mattina – un breve convegno su temi di attualità calcistica approfittando anche delle esperienze arrivano da qualificati tecnici – come Raffaele Palladino (allenatore del Monza che sarà presente a questa edizione del Torneo).

COPERTURA MEDIATICA La Costiera, Sorrento ed il calcio rappresentano tre formidabili attrattori mediatici, ragion per cui il Torneo delle Sirene si è ritagliato un suo spazio – sempre crescente – nel corso degli anni su giornali, radio, televisioni e siti internet. Logicamente, la passata edizione, della quale allego una minima parte della rassegna stampa – https://drive.google.com/open?id=1Rb7bTd2p6_GqAgyP6mQHZUpcR0GY5hl9 – ha segnato una svolta in virtù della presenza di vere e proprie icone del calcio mondiale: Xabi Alonso, Chivu e Rocchi (vedi servizio Sky – www.sport.sky.it/calcio/europa-league/2019/03/29/xabi-alonso-tifa-napoli-contro-arsenal/ )

Già attivi i canali social

Facebook: MSC Cup – Torneo delle Sirene Official

Instagram: Torneo Sirene Official