A. Marchesano, calciatore: “Mi ha detto che è la città più bella in cui è stato”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Marchesano, giocatore dello Zurigo: “Europei? La Svizzera non è più quella di 20 anni fa, ora giocano tutti all’estero. Omeragic? Molto molto molto forte, era già in contatto a gennaio con tante squadre come Lione, Milan e squadre importanti. Dopo l’Europeo farà il salto di qualità. Carattere particolare? No, ragazzo umile che lavora e non ha grandi pretese. Ha grandi qualità, altrimenti non vai a fare l’Europeo a 18 anni.