A. Carnevale, ex Napoli: “So che ci sono diverse squadre che lo cercano”

A Radio Marte è intervenuto Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese: “Udinese? Non hanno ancora deciso il tecnico, deciderà il presidente. Penso che il presidente deciderà a ore o a gironi. De Paul ambito? Mi fa piacere, io sono un po’ il responsabile degli osservatori. Il ragazzo lo avevo visto prima che andasse al Valencia, ritornò in Argentina e siamo stati bravi a riprenderlo. Sono bastati 3-4 anni ed è diventato un giocatore straordinario. La prima volta che l’abbiamo visto giocava attaccante esterno a sinistra, tipo Insigne. Nel tempo Nicola lo ha messo mezzala e li ha fatto grandi campionati. L’Argentina lo fa giocare mediano basso. Diciamo che può fare tutto ed è diventato molto fisico.

Napoli sempre interessato a De Paul? Non lo so, il presidente non mi dice mai nulla. So che ci sono diverse squadre, lo vogliono un po’ tutti. Il mio pensiero è che lui sceglierà la squadra, ha una serie di richieste e vedremo se andrà in Italia o all’estero”.

Fonte: Radio Marte