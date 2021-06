A. Carnevale, ex Napoli: “Il calcio di prima era molto più leale”

A Radio Marte è intervenuto Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese: “Il calcio di prima era molto più leale. In un Napoli-Roma noi avevamo una semifinale, mi marcava Manfredonia che voleva sempre vincere. Chiaramente era irruento su di me e su Careca, io gli feci notare che avevamo una semifinale e gli spaccai il sopracciglio con una gomitata. Lui però era anche maschio e mi disse di non preoccuparmi. Maradona lo marcavano in tre, c’era la tripla marcatura. Quando lo menavano lui abbracciava l’avversario. Diego era molto corretto. Rigori? Devono essere evidenti, la tecnologia serve ma per alcune cose non mi ci trovo. Dalla Coppa UEFA io uscii tumefatto ma il gioco era maschio.”