UFFICIALE – Dopo cinque anni Antonio Cincotta lascia la Fiorentina femminile

Dopo cinque anni importanti sulla panchina della Fiorentina femminile, Antonio Cincotta lascia la panchina viola. Ecco il comunicato ufficiale.

“Dopo cinque anni assieme, le strade di Antonio Cincotta e della Fiorentina si separano. Un quinquennio durante il quale il Club Viola ha conquistato 4 titoli (1 scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa) e in cui la Fiorentina ha saputo ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa, raggiungendo in 3 occasioni gli ottavi di finale della UEFA Women’s Champions League. Sotto la sua guida alcune giovani sono cresciute arrivando al debutto in Nazionale maggiore: Mascarello, Tortelli, Vigilucci e Zanoli. Ad Antonio i ringraziamenti della Società per il lavoro svolto e per aver contribuito al percorso di crescita del Club, con l’augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

La Redazione