SERIE A FEMMINILE – Sondaggio del Napoli per Elena Pisani

Il mercato estivo del calcio femminile sta per entrare nel vivo e le squadre cercheranno di allestire i migliori organici per gli allenatori. Secondo tuttocalciofemminile.com, ci sarebbe stato un sondaggio del Napoli femminile per il difensore della Florentia Elena Pisani. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, la calciatrice si è messa in evidenza con la maglia delle toscane e sicuramente potrebbe essere tra gli oggetti del desiderio di diverse squadre della massima serie, club azzurro escluso.

