Se arriva l’offerta giusta, De Laurentiis non ci penserà su due volte

Il principino andaluso: è più o meno così che Fabian viene trattato in questo momento dai signori del mercato: come un principe. Corteggiato e anzi corteggiatissimo, soprattutto da quando il club azzurro ha cominciato a riflettere seriamente sulla possibilità di cederlo. Una novità, rispetto alle stagioni precedenti, che comunque non dipende dal suo rendimento. Nel senso: non è che il Napoli abbia intenzione di liberarsi di lui, e dunque di svenderlo, ma considerando che Ruiz è giovane (25 anni) e ambito soprattutto in Spagna, e che il discorso del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 è bloccato davvero da tanto tempo, se arriverà l’offerta giusta sarà presa assolutamente in considerazione. Anche perché, come arcinoto, il fallimento della missione Champions ha sottratto una cinquantina di milioni di euro di indotto e dunque impellente è diventata la necessità di rivisitare programmi e investimenti. F. Mandarini (CdS)