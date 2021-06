S. Ranucci, dir. Report: “E’ una grande persona ed ha le sue difficoltà”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sigfrido Ranucci, direttore di Report: “Ci siamo recati nei luoghi indicati dalla FIGC. Quando Raiola dice che sono andati all’indirizzo sbagliato, evidentemente è stato lui a fornirlo errato. Il sospetto è che ci sia un delitto di uffici fittizi. In base alla legge italiana, se fai un’operazione in Italia dovresti farlo con una Partita IVA italiana e paghi le tasse in Italia. FIGC distratta? Gravina è una grande persona ed ha le sue difficoltà per cercare di portare un po’ di trasparenza in un mondo che rappresenta. Le difficoltà si vedono anche all’interno della Lega per trovare decisioni comuni per il bene del calcio e non solo delle casse. Credo che il calcio è un sistema particolare, lasciato spesso a sé stesso, non ricordo mai pentiti nell’ambito né perquisizioni portate avanti: c’è la volontà di vivere in una bolla, ad ognuno tocca la sua parte, ci sono una serie di ricatti incrociati.