Per KK deciderà il mercato, intanto due nomi giovani per la difesa

Koulibaly è da diverse estati il difensore con la valigia pronta. Quest’anno non fa eccezione. Il Napoli, per il centrale senegalese, avrà le orecchie aperte ed ascolterà eventuali offerte. Questo è l’orientamento della società, ribadito anche dalle pagine di Tuttosport. Insomma, sarà l’evolversi del mercato a decidere. Il giocatore, dal canto suo, ha ribadito anche ultimamente di voler restare a Napoli, visto che sta benissimo. La squadra azzurra, comunque, non potendosi far trovare impreparata in vista di un’eventuale partenza, sta valutando giovani difensori per completare il suo reparto difensivo. Il primo è Cistana del Brescia e poi anche lo svizzero Omeragic dello Zurigo che costa 15 milioni di euro.