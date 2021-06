Orsato, ora gli Europei: dopo “quella” partita, mai più diretto l’Inter

L’errore – confessato dal diretto interessato con quasi tre anni di ritardo a 90° minuto su Raidue – commesso in Inter-Juve del 28 aprile 2018 non ha frenato la carriera di Daniele Orsato, classe 1975. Ora sarà impegnato agli Europei, la prospettiva è di concludere la carriera andando anche ai Mondiali 2022 in Qatar. Bel curriculum, non c’è che dire. Ha diretto finora 469 partite in tutto il mondo e a tutti i livelli. Eppure, dopo quella Inter-Juve di cui si continua a discutere – e su cui è stata aperta un’inchiesta della Procura di Bologna – per mesi, fino a Fiorentina-Juventus del 1° dicembre 2018, non ha diretto una big. E, dopo quella partita infinita tra Inter e Juve, non ha più diretto una gara dei nerazzurri. Sul famoso, ormai, errore ha detto: «La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv». Non ha mai spiegato, però, come mai tirò fuori il cartellino giallo dopo quel fallo: aveva intenzione di mostrarlo a Pjanic, peraltro già ammonito e quindi destinato a tornare negli spogliatoi? E perché non lo fece?

