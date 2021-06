Napoli-Basic, il sì a piccoli passi. Spalletti lo può utilizzare come jolly

Il Napoli e Basic, da tempo c’è il sì del centrocampista di 24 anni croato, quindi già un primo passo importante per la trattativa. Adesso c’è da trovare l’intesa con il Bordeaux, società di appartenenza del ragazzo di 1,94. Il prezzo si aggira intorno agli 8 milioni, ovviamente le classiche schermaglie tra le parti, ma c’è fiducia nel chiudere la trattativa nel migliore dei modi. Spalletti starebbe già pensando come schierare Toma Basic nel suo 4-2-3-1. Il croato, come riporta la Gazzetta dello Sport, può ricoprire più ruolo, a centrocampo, da mezzala e infine come trequartista, insomma il classico jolly, elemento che fa contenti i tecnici. C’è ancora da lavorare per il sì completo, ma non dovrebbero alla fine esserci sorprese per la chiusura positiva dell’affare.

La Redazione