Napoli-Armani, accordo sempre più vicino

Il Napoli, dopo la separazione con Robe di Kappa, era alla ricerca del nuovo sponsor tecnico in vista della prossima stagione, e sembra essere arrivati ad una svolta. Secondo le pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, sarà Emporio Armani in bella mostra sulle nuove maglie. Ovviamente manca solo l’ufficialità, ma dall’azzurro Italia a quello del club di De Laurentiis ci siamo per davvero. Senza dimenticare anche che il Centro Sportivo di Castel Volturno verrà chiamato Konami, la casa dei videogiochi e Marcelo Burlon inaugurò la maglia in occasione di Napoli-Inter. Sulle nuove maglie c’è da attendere ancora, probabilmente tra i due ritiri, verranno svelate, ma per lo sponsor tecnico, siamo davvero ad un passo.

La Redazione