Napoli, al “centro” Senesi, in mediana uno tra Basic e Thorsby

Il Napoli lavora al mercato in entrata, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Per il ruolo di centrale di difesa si sta pensando a Marcos Senesi, l’argentino in forza al Feyenoord, mentre sempre per il centrocampo è in piedi la discussione con la Sampdoria per Morten Thorsby il cui cartellino costa intorno a 5 milioni di euro. Ovviamente, per il ruolo di centrocampista centrale, l’uno escluderebbe l’altro, nel senso che se dovesse arrivare Basic, allora verrebbe escluso il mediano norvegese”.