M. Giuffredi, procuratore: “Ci ho messo la faccia per chiarire la mia vicenda”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il procuratore Mario Giuffredi, sul servizio di Report: “Ci ho messo la faccia per chiarire la mia vicenda che è stata fatta passare in una maniera diversa da quella che è la realtà, pompata al massimo e mettendo in mezzo delinquenza e camorra: tutte cose inventate. Quando Report mi ha contattato ho voluto chiarire pubblicamente la mia posizione su una presunta evasione fiscale. Un conto è una presunta evasione fiscale, un’altra è la delinquenza di cui io neppure ho idea, per fortuna ho avuto la possibilità di chiarire senza tirarmi indietro perché non ho nulla da nascondere. Sistema da rivedere? Tutto il sistema calcio va rivisto, non solo quello degli agenti. Non sarebbe corretto per la categoria, perché non si può fare di tutta l’erba un fascio.”

Fonte: Radio Punto Nuovo