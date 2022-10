Longhi: “Il Napoli deve vendere per acquistare, ma altre società stanno peggio. Spalletti? Allenatore top”

Il giornalista di Mediaset Bruno Longhi è intervenuto su Radio Crc: “Nel mondo dello sport stiamo vivendo una situazione drammatica dal punto di vista economico. Se una società come il Napoli deve vendere per acquistare, ci sono altre società che devono vendere per pagare gli stipendi. De Laurentiis può essere contestato per altre situazioni, ma per quanto riguarda la gestione della società c’è ben poco da dire.

Spalletti? Si parla di un top allenatore, un allenatore che già ha vinto. L’Italia ha già perso due grandi allenatori come Conte e De Zerbi. Quest’ultimo ha coronato il suo sogno di allenare una squadra che fa la Champions League, me lo confidò un pò di tempo fa: è il suo sogno da quando è bambino.

Ancelotti? Il Real Madrid è un’ancora di salvataggio per lui che negli ultimi anni non ha avuto grandi risultati.

Donnarumma? Il Milan lo propose al Psg un paio di mesi fa e il club parigino rifiutò l’offerta”.