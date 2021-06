Il Barcellona offre soldi e giocatori per Fabian. Secca la riposta di AdL

Come dice un verso di una canzone di Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi”. Questo potrebbe essere il caso di Fabian Ruiz e il Barcellona, primo club interessato all’ex Betis Siviglia, prima di vestire la maglia del Napoli. Ora è tornata la società blaugrana ad interessarsi a lui per la prossima sessione di mercato estiva e l’offerta sono soldi + Pjanic e Junior Firpo. Il primo Spalletti lo ha allenato ai tempi della Roma, il secondo è un terzino sinistro seguito da tempo dal club azzurro. De Laurentiis però vuole solo cash per la cessione del buon Fabian