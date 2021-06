Giordano, giornalista: “Fabian? Andrà via. Belotti-Napoli? Zero possibilità”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Quattro club su Fabian Ruiz? Secondo me andrà via. Cistana? Credo sia nel database da un bel po’ di tempo ma è prematuro spingersi oltre perché è il mondo del calcio che non ha le idee chiare, non solo noi. Molto spesso ci si dimentica che il calcio è diventata un’azienda che muove fatturati impressionanti. Si fa in fretta a ritrovarsi dalla ricchezza alla crisi, basta sbagliare un investimento. Belotti al Napoli? Possibilità vicine allo zero. Se hai Osimhen e Mertens il terzo non può essere Belotti. Ha più chance di andare alla Roma ma per me. I casti e puri come noi notano che non c’è solo il calcio che va alla deriva ma anche la finanza, l’imprenditoria, la politica.”