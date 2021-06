Fabian Ruiz: De Laurentiis ha stabilito la base d’asta per lo spagnolo

Il talentuoso mediano spagnolo del Napoli piace a quattro grandi club europei La società azzurra

valuta la situazione senza patemi. I club in questione sono: Real Madrid, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti, l’Atletico Madrid, il Barcellona, prima società che si interessò prima di vestire la maglia del Napoli e il Psg. Il club azzurro e l’entourage dello spagnolo da tempo cercano n’intesa per il rinnovo, scadenza contratto nel 2023, ma nessuna intesa nei mesi scorsi. L’Europeo può essere la vetrina per l’ex Betis Siviglia per mettersi in mostra e confermare quanto di buono sa fare. Il presidente De Laurentiis ha fissato il prezzo per la sua cessione, sono 65 milioni, del resto la gioielleria della società partenopea costa e perciò nessun prezzo di favore.

La Redazione