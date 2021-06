F. Roma, le Iene: “Manca il filmato girato all’interno della sala VAR”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Roma, Le Iene: “Ciò di cui siamo certi è che c’è qualcosa che non torna anche sull’episodio dell’espulsione di Vecino. Manca il filmato girato all’interno della sala VAR, c’è l’audio, ma non il video. Poi, ancora più clamoroso, è il fatto che per ogni episodio – in questo caso 9 – esistono più punti di vista e quindi più telecamere con diverse angolazioni e tutte queste hanno identica durata. Nel caso dell’episodio di Vecino, abbiamo scoperto che la main cam dura 30 secondi in meno rispetto a tutte le altre telecamere sull’azione e non si sente la voce di Orsato. Cos’è successo? Boh, c’è un’anomalia. Hanno fatto un taglio? Non lo sappiamo, ma è molto strano, è un episodio che non era da VAR.

Fonte: Radio Punto Nuovo