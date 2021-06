F. Roma, le Iene: “Da giornalista, a me scappa la curiosità di indagare”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Roma, Le Iene: “A chi giova la situazione? Secondo me, non c’è stato un intento fraudolento nel voler favorire la Juventus, ma data l’importanza della partita (e non sempre c’è lucidità in questi casi) probabilmente gli arbitri hanno commesso qualche errore che hanno voluto coprire. Per me è una questione che resta all’interno della cerchia arbitrale. Ovviamente ci sono riflessi sulla classifica finale e capisco i tifosi del Napoli. Il caso della mancata ammonizione a Pjanic è eclatante, ma tutto nasce da Giuseppe Pecoraro che scopre che l’unico episodio che è sprovvisto dell’audio è proprio quel fallo lì. Da giornalista, a me scappa la curiosità ed abbiamo deciso di indagare”.

Fonte: Radio Punto Nuovo