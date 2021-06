Dopo la Svezia, la Turchia: Hamsik al Trabzonspor per due anni!

Dopo appena sei mesi in Svezia con la maglia del Goteborg, Marek Hamsik non ha intenzione di pensare al ritiro ma continuerà la sua avventura in Europa: l’ex capitano del Napoli, infatti, come informato da Sky Sport è a un passo dalla nuova squadra che lo accoglierà per i prossimi due anni. Lo slovacco, che parteciperà anche agli Europei con la sua nazionale, firmerà con un contratto biennale con il Trabzonspor, club turco che ha accelerato nelle ultime ore con la volontà di portare a casa Hamsik prima degli Europei. La squadra di Trebisonda gli garantirà un ingaggio da 3 milioni di euro all’anno.

