Digne su Ancelotti: “Fine stratega, trasmette i messaggi con umorismo”

“Esigente, collerico” dice Lucas Digne in un’intervista a L’ Equipe, e si riferisce al nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Aggiunge che ha l’abitudine di tenere molto i giocatori davanti al video per spiegare i suoi concetti, i movimenti e gli errori e di come questo sia importante per un difensore. Il difensore dell’ Everton, presente agli Europei con la maglia della Francia, parla degli allenatori che lo hanno allenato. Quello che “ne esce maglio” è senza dubbio Ancelotti, “stratega, dotato di umorismo, divertente”. Si legge:

“Ancelotti può variare il suo sistema di gioco durante una partita con uno schiocco di dita. Analizza molto bene gli avversari, legge molto bene le partite. Ogni fine settimana cerca di adattarsi ai giocatori a sua disposizione. E soprattutto ha un ottimo carattere. Spiega bene ai giocatori cosa vuole. Il suo messaggio viene trasmesso molto facilmente”. Aggiunge: “Ancelotti è una brava persona, e sa trasmettere i suoi messaggi con umorismo. Durante il Covid, ad esempio, non voleva che facessimo feste. Ci ha detto: se avete intenzione di fare una festa, ragazzi, invitatemi. Così almeno vi controllo. Con Marco Silva o Ancelotti si può parlare di tutto. Di più del calcio. Al mattino Ancelotti ama prendere il caffè con noi. Si parla di tutto, di niente, di quello che è successo il giorno prima, della quotidianità, delle nostre famiglie. Quando è nata mia figlia durante il Covid, lui e il suo staff si sono presi molta cura di me, erano davvero lì per me”.