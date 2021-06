Covid, Europei e vaccini: dopo il caso Busquets è caos

La positività dello spagnolo Sergio Busquets “minaccia” gli Europei. Il calciatore è sceso in campo contro il Portogallo, è stato in ritiro con i compagni di squadra, ha concesso interviste…Una fonte di contagio, insomma. Ora è tornato a casa, in ambulanza. Per il momento, al posto della nazionale maggiore, oggi contro la Lituania in amichevole giocherà l’Under 21. Il rischio è, come ormai abbiamo imparato tutti, l’incubazione. Nel gruppo iberico c’è anche l’azzurro Fabian Ruiz che, chiaramente, è stato subito contattato dallo staff medico del Napoli per sapere se le sue condizioni di salute fossero buone. Al momento nessun allarme, ma il pericolo resta.

Perchè i giocatori della Spagna non sono vaccinati? Il Ministero della Sanità ha detto di no negando un trattamento preferenziale ai calciatori, al contrario di quanto concesso agli atleti che vanno all’Olimpiade (calciatori compresi). Nemmeno i giocatori dell’Inghilterra sono vaccinati. La nazionale belga, su decisione del governo, ha fatto vaccinare (con Johnson & Johnson) tutti i giocatori e lo staff, fra il 31 maggio e il 2 giugno. La Svizzera ha lasciato la libertà ai propri giocatori, la nazionale polacca ha vaccinato tutti, mentre tra i giocatori della nazionale olandese alcuni giocatori hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino. Il medico della nazionale austriaca, Michael Fiedler, ha invece sconsigliato ai suoi calciatori di vaccinarsi a ridosso dell’Europeo per non saltare qualche allenamento a causa degli effetti collaterali. Vaccino non obbligatorio anche per i giocatori della Francia. Gran parte dello staff è già stato vaccinato e anche alcuni giocatori, tra cui Mbappé.

Il Mattino