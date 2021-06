Colonnese, allenatore: “Se il Napoli deve cedere, cederei Lozano”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Colonnese, allenatore, eccole sue parole: “L’Italia mi piace molto, squadra molto energica e che sta bene in campo. Si gioca sempre per vincere, c’è grande alchimia e si può far bene. Penso che Mancini riproporrà Bonucci e Chiellini come centrali, si conoscono bene e hanno esperienza. Come terzino a destra credo che Florenzi abbia più esperienza, pure Toloi non mi dispiace. A sinistra credo giocherà Spinazzola, quest’anno ha fatto molto bene prima di infortunarsi. La Lazio con Sarri mi intriga di più. Deve giocare con un modulo diverso, ci sarà trasformazione dal punto di vista tattico è importante. Spalletti? Piazza di Napoli passionale per lui, ottima scelta. Inzaghi all’Inter è una continuazione del lavoro di Conte. Chi venderei tra Koulibaly e Fabian Ruiz? Ci metto anche Lozano e venderei lui”.