CALCIO FEMMINILE – Il c.t Bertolini perde per infortunio Di Guglielmo

Per l’Italia del c.t. Milena Bertolini è previsto un doppio test amichevole. La prima giovedì allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara contro i Paesi Bassi e poi lunedì in Austria contro le padroni di casa. Domani la conferenza stampa del c.t. delle azzurre, mentre non arrivano buone notizie dall’infermeria. Nell’allenamento odierno si è fermato per un problema muscolare Lucia Di Guglielmo ed ha lasciato il ritiro di Coverciano.

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampisti: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Valeria Pirone (Sassuolo), Annamaria Serturini (Roma).

Fonte: figc.it