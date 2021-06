Amichevole Polonia-Islanda: Zielinski titolare dal primo minuto

A Poznan ultima amichevole prima degli Europei per Polonia e Islanda, con i padroni di casa che hanno una ghiotta occasione nel gruppo E con Spagna, Slovacchia e Svezia per cercare un secondo posto che varrebbe gli ottavi di finale, gli islandesi dopo avere stupito tutti nel 2016 non parteciperanno alla rassegna continentale e gli occhi saranno allora puntati sulla nazionale di Paulo Sousa nella quale ci sono tante conoscenze del campionato italiano come Szczesny, Skorupski, Bereszynski, Glik, Dawidowicz, Linetty e Zielinski.

Ecco la formazione ufficiale per l’amichevole tra Polonia ed Islanda:

A cura di Antonio Pisciota