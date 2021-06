AMICHEVOLE INTERNAZIONALE/Senegal-Capo Verde 2-0: Un’altra vittoria per i leoni. Koulibaly 83′ in campo

Nell’ultima amichevole con la propria Nazionale prima di affrontare le gara che contano per le qualificazioni al Mondiale2022 in Quatar, il Senegal di Koulibay affronta Capo Verde. Nel primo tempo poche emozioni tra le due Nazionali, ed all’intervallo è 0-0. Nella ripresa il Senegal passa in vantaggio con Gueye con un tiro di desto da centro area. All’83 il difensore del Napoli Kalidou Koulibay esce dal campo per fare spazio a Kouyatè. All’86 il Senegal raddoppia su rigore con Mane che chiude la gara. Al 90′ Senegal batte Capo Verde 2-0.