Una grande dote del terzino: serenità e pressioni, Di Lorenzo sa gestirle benissimo

Venerdì l’esordio dell’Italia all’Olimpico contro la Turchia, saranno questi i giorni della lunga vigilia, da ieri sera gli azzurri sono tornati in ritiro a Coverciano: Di Lorenzo vivrà queste ore con serenità, un’altra delle sue migliori qualità è proprio rappresentata dalla capacità di gestire al meglio le pressioni. Con il Napoli esordì alla grande in campionato a Firenze nel match dello scorso campionato che gli azzurri vinsero 4-3, stesso discorso per l’esordio in Champions League nel 2-0 a Fuorigrotta contro il Liverpool e poi tutte le volte che ha giocato con la Nazionale. Una garanzia da questo punto di vista, riesce a tenere a freno le emozioni e lanciarsi nella mischia sempre con l’approccio giusto. E Di Lorenzo ora sogna un grande Europeo con l’Italia che parte tra le possibili protagoniste, dopo un finale di stagione amaro per la qualificazione alla Champions League con il Napoli sfumata all’ultima giornata per il pari interno contro il Verona. . Ventre (Il Mattino)