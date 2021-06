“Stage Goalkeeper” ASD I GUANTI – Presenti anche GRAGNAGNIELLO e RUSSO

Fervono i preparativi per le quindicesima edizione dello stage per portieri – riservato a ragazzi e ragazze nati dal 2012 in poi (fino ai 2003 e poi “a salire”) – organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Guanti” in collaborazione con la scuola portieri Franco Mancini.

Pochi i posti ancora disponibili perché le iscrizioni sono a numero chiuso (60 partecipanti) così da permettere il giusto equilibrio tra docenti e allievi. Ci sarà infatti – in media – un preparatore ogni cinque portieri ma addirittura le sessioni giornaliere saranno divise in due turni – che vedranno impegnati 30 portieri per volta – con ben 12 istruttori a disposizione.

Tra questi vanno annoverati anche Raffaele Gragnaniello – storico ex portiere, tra le altre, di Napoli, Avellino e Casertana -, Danilo Russo – portiere della Juve Stabia con trascorsi a Vicenza, Vercelli e La Spezia – ed Arturo Tudisco, che quest’anno ha allenato i portieri del Napoli Femminile.

L’appuntamento è fissato dal 5 al 9 luglio e le sedute si terranno tutte presso la SchianArena, in via Omero 2 a Bacoli, nella struttura gestita dall’ex portiere Gennaro Esposito (Puteolana, Turris e Como tra le squadre in cui ha militato nella sua carriera) che terrà anche una lezione di coaching agli allievi del corso vista la sua specializzazione quale Mental Coach dello sport.

I 60 iscritti saranno sottoposti ogni 48 ore a tampone – in collaborazione con il Centro Ninni Scognamiglio – ed all’interno della SchianArena verranno rispettate in modo rigoroso i vigenti protocolli Covid per uno stage in sicurezza.

Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria della SchianArena il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17.30 alle 18.30.

Per info – tramite mail: infoasdiguanti@gmail.com – oppure telefonicamente:

Alessia Ventresino – 3475631947

Luisa Regio – 3299388448