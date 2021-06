Sul futuro del settore giovanile del Napoli, c’è da fare una rettifica, da fonti ufficiali, non viene riconosciuto quanto scritto dal sito giovanilicalcio, da noi in tutta buona fede riportati nella mattinata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sono riscontri da quanto scritto da giovanilicalcio e come riportato da noi in mattinata

Il Direttore Alessandro Sacco